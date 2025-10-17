Сектор Газа
17 октября, 13:05

Загадка трёх путей: Раскрыты возможные маршруты полёта Путина в Будапешт

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Выбор Будапешта для встречи президента России Владимира Путина и американского коллеги Дональда Трампа вызвал интенсивные споры о возможном маршруте полёта российского лидера. Об этом пишет kp.ru, отмечая сложность логистики из-за закрытого воздушного пространства Европы и враждебного окружения Венгрии странами НАТО.

Опрошенные эксперты рассматривают несколько вариантов, включая «Балканский коридор» через Турцию и Сербию, который считается наиболее безопасным. Альтернативный маршрут через Белоруссию и Польшу признан рискованным из-за возможных провокаций у границы с Украиной. Третий вариант пролегает через Болгарию, но также не гарантирует полной безопасности.

По мнению аналитиков, окончательный маршрут будет строго засекречен, а полёт может сопровождаться истребителями стран-союзников — Турции и Сербии. В воздушном пространстве Венгрии эскорт обеспечат местные ВВС, демонстрируя высший уровень протокола.

Ветеран ВВС России полковник Виктор Власов отметил, что все предположения остаются догадками, поскольку планирование таких миссий осуществляется с максимальной секретностью. Он также не исключил, что российский лидер может выбрать наземный маршрут вместо воздушного.

Напомним, накануне Владимир Путин и глава Штатов беседовали по телефону более двух часов. За это время была достигнута договорённость о личной встрече в Будапеште. Подготовка саммита поручена министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и госсекретарю США Марко Рубио.

