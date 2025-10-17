Встреча президентов России и США в Будапеште способна превратить венгерскую столицу в новый политический центр Европейского союза. Такое заявление сделал член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков.

Эксперт в разговоре с KP.ru охарактеризовал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как европейского «парвеню», последовательно противостоящего Брюсселю по вопросам украинского членства в ЕС и другим стратегическим направлениям. По его мнению, проведение саммита в Будапеште создаёт альтернативный политический полюс, бросающий вызов общеевропейскому мейнстриму.

Казаков подчеркнул, что предыдущие дипломатические инициативы Орбана — визиты в Пекин и Флориду, а также диалог с главой России Владимиром Путиным — предоставляют ему моральное право для организации встречи такого уровня.

Что касается содержания переговоров, эксперт отметил активную подготовку аналитических материалов для американского лидера Дональда Трампа, учитывающих изменения, произошедшие после встречи в Анкоридже. Хотя подписание итоговых документов пока не планируется, работа над текущими вопросами ведётся интенсивно, резюмировал эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».