Идеальный момент: В США заявили о дипломатической победе Путина после разговора с Трампом

Своевременный звонок российского лидера Владимира Путина президенту США Дональду Трампу был тщательно спланирован и позволил РФ добиться существенных дипломатических преимуществ. Об этом сообщает телеканал CNN.

«В дипломатии момент — это самое главное, и Кремль, похоже, идеально рассчитал время для своего последнего продолжительного телефонного разговора с Белым домом — восьмого за последние восемь месяцев», — говорится в сообщении телеканала.

CNN характеризует разговор Трампа и Путина как попытку остановить эскалацию вокруг поставок американских дальнобойных ракет Tomahawk Украине. Также по мнению телеканала, Москва надеется, что перспектива мирных переговоров убедит американского президента отказаться от военных угроз в адрес России.