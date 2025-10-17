Идеальный момент: В США заявили о дипломатической победе Путина после разговора с Трампом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786
Своевременный звонок российского лидера Владимира Путина президенту США Дональду Трампу был тщательно спланирован и позволил РФ добиться существенных дипломатических преимуществ. Об этом сообщает телеканал CNN.
«В дипломатии момент — это самое главное, и Кремль, похоже, идеально рассчитал время для своего последнего продолжительного телефонного разговора с Белым домом — восьмого за последние восемь месяцев», — говорится в сообщении телеканала.
CNN характеризует разговор Трампа и Путина как попытку остановить эскалацию вокруг поставок американских дальнобойных ракет Tomahawk Украине. Также по мнению телеканала, Москва надеется, что перспектива мирных переговоров убедит американского президента отказаться от военных угроз в адрес России.
Напомним, накануне Владимир Путин провёл продлившуюся более двух часов беседу по телефону с американским визави. В ходе разговора президенты договорились о личной встрече в Будапеште. Подготовку к саммиту возьмут на себя глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.