В Германии призвали включить Киев в принятие решений на саммите в Будапеште

Германия настаивает на обязательном участии Украины в предстоящих переговорах между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Будапеште. Такое заявление сделал министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.

Глава германского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что любые договорённости относительно военной ситуации на Украине должны приниматься с участием украинской стороны, представленной Владимиром Зеленским. Он выразил мнение, что будапештские переговоры могут стать следующим этапом после саммита на Аляске в процессе вовлечения России в серьёзный диалог с Украиной.

«Я считаю, что любое соглашение по военной ситуации на Украине требует участия Украины, представленной прежде всего её президентом. Никакое решение по Украине не должно быть принято без участия Украины», — утверждал Вадефуль.

Вадефуль подтвердил, что Германия поддерживает позицию Незалежной относительно необходимости её участия в таких переговорах. Министр отметил, что без учёта позиции киевского руководства не может быть принято ни одно решение, касающееся будущего Украины.