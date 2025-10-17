Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 октября, 16:31

В Германии призвали включить Киев в принятие решений на саммите в Будапеште

Обложка © ТАСС / dpa / Bernd von Jutrczenka

Германия настаивает на обязательном участии Украины в предстоящих переговорах между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Будапеште. Такое заявление сделал министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.

Глава германского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что любые договорённости относительно военной ситуации на Украине должны приниматься с участием украинской стороны, представленной Владимиром Зеленским. Он выразил мнение, что будапештские переговоры могут стать следующим этапом после саммита на Аляске в процессе вовлечения России в серьёзный диалог с Украиной.

«Я считаю, что любое соглашение по военной ситуации на Украине требует участия Украины, представленной прежде всего её президентом. Никакое решение по Украине не должно быть принято без участия Украины», — утверждал Вадефуль.

Вадефуль подтвердил, что Германия поддерживает позицию Незалежной относительно необходимости её участия в таких переговорах. Министр отметил, что без учёта позиции киевского руководства не может быть принято ни одно решение, касающееся будущего Украины.

Напомним, что после телефонного разговора, который прошёл между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, стороны пришли к согласию провести очные российско-американские переговоры в Будапеште. При этом Трамп во время разговора с Зеленским собирается обсудить возможность его встречи с Путиным.

Юлия Сафиулина
