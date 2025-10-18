Сектор Газа
17 октября, 21:07

Зеленский покинул Белый дом, Трамп после встречи вылетел во Флориду

Обложка © Flickr / The White House

Главарь киевского режима Владимир Зеленский покинул Белый дом после встречи с американским лидером Дональдом Трампом, где находился более двух с половиной часов. Об этом сообщили в администрации президента США. Сам республиканец вылетел во Флориду.

Посадка Дональда Трампа на вертолёт. Видео © X / Jake Traylor

«Встреча Трампа с Зеленским завершилась. Трамп не подошёл к журналистам и не ответил на вопросы о ракетах «Tomahawk», которые ему задавали, прежде чем сесть в вертолёт Marine One», — сообщил журналист Джейк Трейлор.

В Белом доме рассказали, чем угощали Зеленского на встрече с Трампом

Напомним, 17 октября прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Во время переговоров американский лидер заявил, что США готовы рассмотреть возможность закупок военных беспилотников у Украины. В то же время отметил, что Штаты сами нуждаются в ракетах Tomahawk и некоторых других вооружений, поставляемых Незалежной.

