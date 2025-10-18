Зеленский покинул Белый дом, Трамп после встречи вылетел во Флориду

Главарь киевского режима Владимир Зеленский покинул Белый дом после встречи с американским лидером Дональдом Трампом, где находился более двух с половиной часов. Об этом сообщили в администрации президента США. Сам республиканец вылетел во Флориду.

Посадка Дональда Трампа на вертолёт. Видео © X / Jake Traylor

«Встреча Трампа с Зеленским завершилась. Трамп не подошёл к журналистам и не ответил на вопросы о ракетах «Tomahawk», которые ему задавали, прежде чем сесть в вертолёт Marine One», — сообщил журналист Джейк Трейлор.