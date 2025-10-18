Сектор Газа
18 октября, 11:30

Пауэрбанк загорелся на борту Airbus А321 китайских авиалиний

На борту самолёта Airbus А321 авиакомпании Air China произошло возгорание пауэрбанка, что привело к экстренной посадке. Кадры с пылающим девайсом расходятся в соцсетях.

Возгорание пауэрбанка в салоне самолёта. Видео © X / shanghaidaily

Инцидент произошёл на высоте десяти километров во время рейса из Ханчжоу в Сеул. Устройство загорелось в багажной полке, вызвав задымление салона. Экипаж принял решение о незапланированной посадке в аэропорту Шанхай-Пудун, а бортпроводники оперативно ликвидировали возгорание собственными силами.

Россиянин потребовал предоставить другой самолёт, когда увидел надпись на борту
Россиянин потребовал предоставить другой самолёт, когда увидел надпись на борту

С 1 октября 2025 года авиакомпания Emirates, как и ранее турецкий AJet, ввела запрет на использование пауэрбанков на борту. При этом провоз одного внешнего аккумулятора, соответствующего нормативам, будет разрешён. Росавиация, в отличие от зарубежных перевозчиков, не планирует аналогичных ограничений, несмотря на зафиксированные случаи возгораний.

Обложка © X / shanghaidaily

