Пауэрбанк загорелся на борту Airbus А321 китайских авиалиний

На борту самолёта Airbus А321 авиакомпании Air China произошло возгорание пауэрбанка, что привело к экстренной посадке. Кадры с пылающим девайсом расходятся в соцсетях.

Возгорание пауэрбанка в салоне самолёта. Видео © X / shanghaidaily

Инцидент произошёл на высоте десяти километров во время рейса из Ханчжоу в Сеул. Устройство загорелось в багажной полке, вызвав задымление салона. Экипаж принял решение о незапланированной посадке в аэропорту Шанхай-Пудун, а бортпроводники оперативно ликвидировали возгорание собственными силами.