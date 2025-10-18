Сектор Газа
18 октября, 12:53

Дмитриев назвал The Washington Post лживой газетой за приписанную ему цитату

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев потребовал от американского издания The Washington Post извинений за ложную цитату, приписанную ему. Своё требование он озвучил в соцсети Х.

Дмитриев заявил, что издание некорректно приписало ему комментарий о визите Владимира Зеленского в США, в котором он якобы объявил о триумфе главы государства Владимира Путина. По словам главы РФПИ, он не делал подобного заявления, а лишь выразил согласие с определённым мнением.

«Ещё один поразительный случай искажения правды от лживой газеты Washington Post. Я сделал репост поста из Telegram-канала, но в вашей статье эти цитаты приписаны мне. Это всё равно что обвинять пользователей в ретвитах. Исправьте это сейчас, извинитесь и начните внутреннее расследование», — написал он.

Ранее Дмитриев рассказывал о возможности строительства тоннеля через Берингов пролив, который соединит Россию и США. По его словам, эта идея активно разрабатывается уже полгода. Life.ru выяснил, сколько времени может занять реализация проекта по строительству тоннеля между РФ и США.

Наталья Афонина
    avatar