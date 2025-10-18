Дмитриев назвал The Washington Post лживой газетой за приписанную ему цитату
Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев потребовал от американского издания The Washington Post извинений за ложную цитату, приписанную ему. Своё требование он озвучил в соцсети Х.
Дмитриев заявил, что издание некорректно приписало ему комментарий о визите Владимира Зеленского в США, в котором он якобы объявил о триумфе главы государства Владимира Путина. По словам главы РФПИ, он не делал подобного заявления, а лишь выразил согласие с определённым мнением.
«Ещё один поразительный случай искажения правды от лживой газеты Washington Post. Я сделал репост поста из Telegram-канала, но в вашей статье эти цитаты приписаны мне. Это всё равно что обвинять пользователей в ретвитах. Исправьте это сейчас, извинитесь и начните внутреннее расследование», — написал он.
