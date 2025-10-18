Сектор Газа
18 октября, 16:34

«Россия гораздо сильнее»: Трампу указали на его заблуждение о мощи Запада

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп всё ещё не осознаёт всю глубину плачевного положения Запада, уверен политолог Сергей Брекотин. Он подчеркнул, что экономика России растёт, а ВПК и вооружённые силы усиливаются, поэтому у нас не причины останавливаться, в отличие от Украины, США и Европы.

«Но им очень сложно понять и принять это поражение. С точки зрения фундаментальных раскладов позиция России сейчас гораздо сильнее», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Напомним, 17 октября в Вашингтоне состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Переговоры прошли в напряжённой обстановке. На Украине уже заявили о поражении Зеленского. К слову, Трамп резко завершил встречу через 2,5 часа после начала.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

