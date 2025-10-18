Зеленский признался Мерцу, что не получил желаемое на встрече с Трампом

Владимир Зеленский не смог получить то, на что рассчитывал, в ходе своего визита в Вашингтон. Об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц, пообщавшись с украинским политиком,после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Мерц отметил, что эта поездка в итоге стала «не тем, на что надеялся Зеленский». В завершение канцлер Германии традиционно для себя заявил, что произошедшее в США — это очередной сигнал для Европы, которая опять должна усилить помощь Украине во всех смыслах этого слова: дать ей больше денег, оружия и дипломатической поддержки.