18 октября, 13:48

Зеленский признался Мерцу, что не получил желаемое на встрече с Трампом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Владимир Зеленский не смог получить то, на что рассчитывал, в ходе своего визита в Вашингтон. Об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц, пообщавшись с украинским политиком,после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Мерц отметил, что эта поездка в итоге стала «не тем, на что надеялся Зеленский». В завершение канцлер Германии традиционно для себя заявил, что произошедшее в США — это очередной сигнал для Европы, которая опять должна усилить помощь Украине во всех смыслах этого слова: дать ей больше денег, оружия и дипломатической поддержки.

Напомним, что Зеленский приезжал в США ради «Томагавков», но уехал оттуда в итоге ни с чем — «голым королём», как сказали в Госдуме. Визит с самого начала пошёл не так, ведь даже в аэропорт никто встречать политика не приехал. Американские СМИ отмечают, что Трамп сломал стратегию Зеленского на переговорах, из-за чего визит был полностью провален.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Владимир Озеров
