Галактионов восхитился игрой «Локомотива» после разгрома ЦСКА

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча с ЦСКА признался, что восхищён своей командой. По его словам, организация игры, дисциплина и другие компоненты были продемонстрированы на высочайшем уровне. Специалист также отметил, что удалось найти баланс с игроками, вернувшимися с матчей сборных.

«Безусловно, мы довольны. Я сказал ребятам слова восхищения <...> Только благодарность нашей команде», — цитирует Галактионова «Газета.ru».

Встреча 12-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счётом 3:0 в пользу «Локомотива». Голы забили Алексей Батраков на 17-й минуте, Дмитрий Воробьёв в компенсированное время первого тайма и Николай Компличенко на 87-й минуте. В итоге «железнодорожники» сохранили первое место в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям. ЦСКА занимает третью позицию с 24 очками.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в матче 12-го тура РПЛ. Специалист остался доволен результатом, отметив характер команды. Он заявил, что начало матча было омрачено травмой защитника Срджана Бабича, что спутало карты команде.