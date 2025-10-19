Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 октября, 09:41

Число отравившихся японской кухней в Улан-Удэ выросло до 49

Обложка © Life.ru

Количество случаев острой кишечной инфекции в Улан-Удэ достигло 49, 40 пострадавших находятся в больницах. Эти данные озвучила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

«49 случаев заражения острой кишечной инфекцией зарегистрировано на этот час, 40 пациентов госпитализировано, из них 22 ребёнка», — сказала чиновница.

Напомним, в столице Бурятии произошло массовое отравление, причиной которого, предположительно, стали роллы, онигири и шаурма от компании «Восток». У трёх пострадавших медики обнаружили сальмонеллёз. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

