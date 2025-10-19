Бизнесмен из Новосибирска оформил на дочь фирму и «подарил» ей долг на 2,5 млн

Новосибирский бизнесмен оформил на дочь фирму и «подарил» ей долг на 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Когда Екатерине было 19, отец попросил оформить на неё его фирму — формально она стала директором, а реальные дела вёл он. Компания вскоре была ликвидирована, и девушка успокоилась, считая вопрос закрытым, однако всё оказалось не так.

В августе Екатерине пришло судебное извещение. На неё повесили долг в 2,5 миллиона рублей по иску бывшей клиентки, недовольной качеством дома. Сумму решили взыскать и с неё, и с отца. Мужчина уверял, что подана апелляция, но суд ничего об этом не знал. Пока Катя ждала помощи, с её зарплаты списывали деньги.

К моменту, когда девушка забеременела, у неё уже списали половину зарплаты. Теперь отец предлагает Екатерине оформить инвалидность.

По словам девушки, сам отец живёт припеваючи — ездит на «Lexus», сдаёт квартиру и оформляет новые «левые» фирмы с другим директором. Юристы советуют банкротство как единственный выход, но это потребует около 200 тысяч и грозит имуществу супругa Екатерины.