В Госдуме назвали колоссальный возможный подводный тоннель между Россией и США
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Проект строительства тоннеля под Беринговым проливом для соединения России и США требует тщательной экономической оценки, уверен первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, инфраструктурный объект может стать ключевым элементом освоения Арктики.
Парламентарий отметил, что реализация проекта с железнодорожным сообщением будет иметь колоссальное значение для российского Севера и Аляски. Кроме того, тоннель представляет особый интерес в контексте программ освоения Арктики и развития Северного морского пути, способный принести значительные результаты.
«Идея очень интересная, но она труднореализуемая», — подчеркнул Чепа в интервью телеканалу «Звезда».
Напомним, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о перспективах постройки туннеля через Берингов пролив, который будет соединять Россию и США. По его словам, работа над идеей идёт уже полгода. Life.ru уже выяснил, сколько лет может занять строительство тоннеля между РФ и США. Позже Дмитриев озвучил стоимость строительства тоннеля между РФ и США.