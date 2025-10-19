В Госдуме назвали колоссальный возможный подводный тоннель между Россией и США

Проект строительства тоннеля под Беринговым проливом для соединения России и США требует тщательной экономической оценки, уверен первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, инфраструктурный объект может стать ключевым элементом освоения Арктики.

Парламентарий отметил, что реализация проекта с железнодорожным сообщением будет иметь колоссальное значение для российского Севера и Аляски. Кроме того, тоннель представляет особый интерес в контексте программ освоения Арктики и развития Северного морского пути, способный принести значительные результаты.