США планируют провести с Россией больше встреч, чем до саммита на Аляске
Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Администрация США планирует провести значительно больше подготовительных встреч с российскими представителями перед предстоящим саммитом лидеров двух стран, чем было перед переговорами на Аляске. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.
Согласно информации издания, американскую делегацию на предварительных переговорах возглавит государственный секретарь Марко Рубио, который заменит специального представителя президента Стива Уиткоффа.
Напомним, что после 2,5-часового телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом стороны договорились начать подготовку к новой встрече, возможной площадкой для которой может стать Будапешт. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже распорядился создать организационный комитет по подготовке к саммиту.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.