Предстоящий саммит президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в Венгрии может способствовать урегулированию конфликта на Украине, заявили опрошенные РИА «ФедералПресс» политологи. По их мнению, двусторонняя встреча имеет важное для значение как для Москвы и Вашингтона, так и для Киева и Брюсселя.

Доцент Финансового университета, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв отметил, что переговоры российского и американского лидеров имеют важное политико-психологическое значение и помогут снять напряжение в Европе и США. Он подчеркнул, что Путин умеет вести конструктивные переговоры с Трампом.

Политолог добавил, что почти двухмесячная пауза в переговорах создала ложное впечатление, будто бы европейские политики уговорили Трампа не мешать Европе противодействовать России. Однако недавний разговор лидеров двух стран продемонстрировал ошибочность этого предположения.