Политолог спрогнозировал последствия встречи Путина и Трампа в Венгрии
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Предстоящий саммит президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в Венгрии может способствовать урегулированию конфликта на Украине, заявили опрошенные РИА «ФедералПресс» политологи. По их мнению, двусторонняя встреча имеет важное для значение как для Москвы и Вашингтона, так и для Киева и Брюсселя.
Доцент Финансового университета, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв отметил, что переговоры российского и американского лидеров имеют важное политико-психологическое значение и помогут снять напряжение в Европе и США. Он подчеркнул, что Путин умеет вести конструктивные переговоры с Трампом.
Политолог добавил, что почти двухмесячная пауза в переговорах создала ложное впечатление, будто бы европейские политики уговорили Трампа не мешать Европе противодействовать России. Однако недавний разговор лидеров двух стран продемонстрировал ошибочность этого предположения.
«Состоявший телефонный разговор Путина и Трампа — неожиданность для Киева и для Брюсселя. А также неожиданность — подготовка к проведению встречи в Будапеште», — подчеркнул эксперт.
Напомним, 16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился два часа. По итогу переговоров политики приняли решение, что их очная встреча пройдёт в столице Венгрии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор Будапешта отражает особую позицию Венгрии в рамках НАТО и ЕС. Главы МИД РФ и Венгрии уже обсудили подготовку российско-американского саммита. Позже Трамп рассказал о формате участия Зеленского во встрече с Путиным в Венгрии. Кстати, на Западе уже раскрыли требование Путина в беседе с Трампом для прекращения конфликта.