Новая операция по поиску пропавших в красноярской тайге Усольцевых оказалась безрезультатна
Обложка © Telegram / КГКУ «Спасатель»
Спасательные подразделения Красноярского края возобновили поисковую операцию по розыску пропавшей семьи Усольцевых в местных лесах. Об этом проинформировало профессиональное аварийно-спасательное формирование «Спасатель» в телеграм-канале.
«Сводная группа краевых спасателей в ходе поисков семьи в Партизанском районе обследовала 5 кв. километров горно-таёжной местности и 8 километров лесных дорог», — говорится в публикации.
Специалисты отметили, что проведённые мероприятия пока не дали положительных результатов. Поисковые работы будут продолжены в течение текущего дня.
Напомним, в конце сентября в Красноярском крае во время прогулки по туристической тропе на скалу Буратинка пропала семья Усольцевых: супруги Ирина и Виктор с пятилетней дочерью. Они не брали с собой туристическое снаряжение, а их автомобиль был обнаружен на месте. Поиски продолжаются, при этом рассматриваются различные версии — от нападения диких животных до инсценировки исчезновения. Хотя знакомые упоминали о планах главы семьи переехать в Таиланд, близкие опровергают эту теорию, указывая, что загранпаспорта остались дома, а Ирина не оставила бы старшего сына.
