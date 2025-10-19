Новая операция по поиску пропавших в красноярской тайге Усольцевых оказалась безрезультатна

Напомним, в конце сентября в Красноярском крае во время прогулки по туристической тропе на скалу Буратинка пропала семья Усольцевых: супруги Ирина и Виктор с пятилетней дочерью. Они не брали с собой туристическое снаряжение, а их автомобиль был обнаружен на месте. Поиски продолжаются, при этом рассматриваются различные версии — от нападения диких животных до инсценировки исчезновения. Хотя знакомые упоминали о планах главы семьи переехать в Таиланд, близкие опровергают эту теорию, указывая, что загранпаспорта остались дома, а Ирина не оставила бы старшего сына.