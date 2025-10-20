Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 04:08

Прокуратура проверяет случай с аварийной посадкой самолёта AZAL в Пулково

Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку после аварийной посадки самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в аэропорту Пулково. Об этом 20 октября сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолёта в Пулково», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что пассажирам в зале ожидания предложили напитки.

Аэропорт Пулково возобновил работу после инцидента с аварийно севшим самолётом
Аэропорт Пулково возобновил работу после инцидента с аварийно севшим самолётом

Life.ru сообщал, что самолёт кружил над Санкт-Петербургом и Ленобластью, вырабатывая топливо из-за проблем с шасси. После приземления он выкатился за пределы полосы. Пассажиров высаживали по самоходным трапам, никто не пострадал. В результате инцидента аэропорт пришлось ненадолго закрыть.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar