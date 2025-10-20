Прокуратура проверяет случай с аварийной посадкой самолёта AZAL в Пулково
Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура
Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку после аварийной посадки самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в аэропорту Пулково. Об этом 20 октября сообщили в Telegram-канале ведомства.
«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолёта в Пулково», — указано в сообщении.
В ведомстве отметили, что пассажирам в зале ожидания предложили напитки.
Life.ru сообщал, что самолёт кружил над Санкт-Петербургом и Ленобластью, вырабатывая топливо из-за проблем с шасси. После приземления он выкатился за пределы полосы. Пассажиров высаживали по самоходным трапам, никто не пострадал. В результате инцидента аэропорт пришлось ненадолго закрыть.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.