Прокуратура проверяет случай с аварийной посадкой самолёта AZAL в Пулково

Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку после аварийной посадки самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в аэропорту Пулково. Об этом 20 октября сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолёта в Пулково», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что пассажирам в зале ожидания предложили напитки.