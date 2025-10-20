Россиянам подсказали необычный способ борьбы с осенним расстройством

Светотерапевтические лампы могут облегчить симптомы сезонного аффективного расстройства (САР), но оказываются малоэффективными при осеннем обострении клинической депрессии, уверена психиатр и психотерапевт Полина Свечникова. По её словам, сезонный недуг характеризуется циклическими осенне-зимними эпизодами апатии, снижения энергии и концентрации, тогда как депрессия, хотя и может обостряться сезонно, но не ограничивается этими периодами.

«Причины развития САР такие же, как и у депрессии: генетическая предрасположенность, сокращение светового дня и изменения циркадных ритмов», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Она подчеркнула, что для САР эффективны сертифицированные лампы мощностью от 10 000 люкс при ежедневном использовании по 20–30 минут. Однако при большом депрессивном расстройстве требуется обязательная консультация специалиста и разработка комплексного плана лечения.

Ключевое отличие между состояниями проявляется в их динамике: пациенты с САР демонстрируют чёткую сезонную закономерность с последующей нормализацией состояния весной, в то время как депрессивные эпизоды не имеют столь выраженной привязки к времени года и требуют более сложной терапевтической стратегии, объяснила эксперт.