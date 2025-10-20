Комментируя дерзкие и хамские заявления Владимира Зеленского относительно России и планов по мирному урегулированию конфликта на Украине, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов обратил внимание, что глава киевского режима фактически настаивает на эскалации.

В ходе визита в США Зеленский требовал вместо переговоров оказать давление на Россию. По мнению собеседника «Царьграда», он провоцирует нашу страну на «радикальный подход» к победе в рамках СВО. В частности, эксперт призвал «уничтожить электростанции, газовые сети, топливные склады, транспорт — всё, чтобы в стране остались лишь грузовые автомобили».

«В идеале — так, чтобы они передвигались на лошадях, а при необходимости использовали телеги. Это радикальный подход, но он необходим для победы», — подчеркнул политолог.