6 пород кошек, которые могли бы легко сожрать хозяина, но не хотят — а ваша Мурка в списке?

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш трёхкилограммовый полосатик решил, что диван принадлежит именно ему? Теперь представьте, что весит он не три, а пятнадцать килограммов, в холке достигает шестидесяти сантиметров и прыгает на три метра в высоту. Да, такие домашние кошки существуют, и они готовы делить с вами жилплощадь! Мы разобрались, какие породы превращают обычную квартиру в саванну или сибирскую тайгу и почему их владельцы называют себя не хозяевами, а слугами его кошачьего величества.

Саванна: когда хотел завести кошку, но получился леопард

Крупные домашние кошки: от саванны до мейн-куна. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AJR_photo

Первое место среди домашних титанов занимает порода саванна, и это не просто большая кошка, а настоящий гибрид дикого африканского сервала и домашней Мурки. История породы началась в 1986 году, когда американская заводчица Джуди Фрэнк решила свести сиамскую кошку с сервалом. Получился котёнок, который стал родоначальником самой дорогой породы в мире: цена на саванну первого поколения достигает миллиона рублей! Вес взрослой особи доходит до пятнадцати килограммов, рост в холке — до шестидесяти сантиметров, а длина тела — до метра. Это не кошка, это почти пума на вашей кухне.

Саванны делятся на поколения: F1 (прямой потомок сервала) самые крупные и дикие, а начиная с F4 они уже считаются обычными домашними питомцами, хотя и гигантских размеров. Характер у этих красавцев собачий: они обожают гулять на поводке, приносят брошенные игрушки и встречают хозяина у двери с радостным мяуканьем. Единственный минус: в некоторых странах саванн ранних поколений запрещено держать в городских квартирах без специальной лицензии, потому что 14-килограммовый зверь, несущийся по дому со скоростью гепарда, может стать настоящим стихийным бедствием.

Мейн-кун: нежный гигант с кисточками на ушах

Домашние кошки больших размеров: описание пород. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Ginak

Если саванна — это экзотика для богатых, то мейн-кун — народный любимец среди больших усатиков. Эта аборигенная порода кошек родом из американского штата Мэн, где суровые зимы и холодные ветра заставили местных кошек эволюционировать в пушистых великанов. Название породы переводится как «мэнский енот», потому что первые представители были чёрными и полосатыми, с огромными пушистыми хвостами, похожими на енотовые.

Вес самцов достигает пятнадцати килограммов, хотя средний показатель скромнее — около десяти. Книга рекордов Гиннесса трижды фиксировала мейн-кунов невероятных размеров: самый длинный кот в мире тоже был из этой породы! Помимо размеров, мейн-куны славятся характером: они спокойные, дружелюбные и обожают компанию. Идеальный вариант для больших семей с детьми и другими животными. Единственное, о чём стоит помнить: пушистому гиганту нужно пространство. В однокомнатной квартире ему будет тесновато, зато в загородном доме он почувствует себя королём.

Сибирская кошка: русский характер в пушистой шубке

Большие кошки для дома: топ пород гигантов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / evrymmnt

Говорят, что сибиряки — это те же мейн-куны, только наши. Доля правды в этом есть: обе породы кошек аборигенные, обе сформировались в суровом климате, обе могут похвастаться внушительными габаритами. Сибирские коты весят от восьми до одиннадцати килограммов, кошки поскромнее — от четырёх до семи. Густая трёхслойная шерсть делает их визуально ещё крупнее и помогает пережить любые морозы.

Эти кошки существовали в России ещё в шестнадцатом веке: их завезли бухарские купцы из Средней Азии, а дальше порода формировалась сама, приспосабливаясь к сибирским условиям. Характер у кошек породы сибирская независимый, но при этом они привязываются к семье и отлично ладят с детьми. Ещё один плюс: сибирские кошки славятся отменным здоровьем и могут прожить больше двадцати лет. Правда, ухаживать за роскошной шубой придётся тщательно, особенно в период линьки, когда по квартире летают комки шерсти размером с хомяка.

Норвежская лесная: викинг в кошачьем обличье

Породы кошек с большим весом: особенности содержания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elisa Putti

Если сибиряки покоряли русскую тайгу, то норвежские лесные кошки осваивали скандинавские леса вместе с викингами. По легенде, именно эти кошки сопровождали северных мореплавателей в походах и охраняли корабельные запасы от грызунов. Порода формировалась естественным путём, и суровая природа Норвегии наградила их мощным телосложением, густой водоотталкивающей шерстью и отличными охотничьими навыками. Вес самцов достигает десяти килограммов, но за счёт длинной шерсти они кажутся ещё крупнее. Норвежцы отличаются сдержанным нордическим характером: они добродушные и миролюбивые, но при этом ценят личное пространство и не будут навязывать своё общество.

Эти кошки — отличные альпинисты, так что приготовьтесь увидеть своего десятикилограммового питомца на верхушке шкафа или холодильника. А ещё норвежские лесные обожают воду, что для кошек редкость: они могут часами играть с текущей струёй или даже залезть к вам в ванну.

Британская кошка: плюшевый медведь на коротких лапках

Фото © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Британцы — это совсем другая история. Если предыдущие породы — это высокие и поджарые атлеты, то британские кошки больше похожи на медвежат: приземистые, массивные, с круглой головой и толстыми лапами. Вес самцов колеблется от пяти до десяти килограммов, и каждый грамм этого веса — чистая мощь и сила. Короткая плюшевая шерсть и характерные пухлые щёки делают британцев невероятно милыми, но не дайте себя обмануть: это независимые и самодостаточные кошки, которые позволяют вам жить в их доме.

Порода стала невероятно популярной в России, но мало кто знает, что британцы бывают не только короткошёрстными: есть ещё длинношёрстная разновидность, которую называют хайлендер. Характер у британских кошек флегматичный: они спокойные, не шумные, не требуют постоянного внимания. Идеальный вариант для занятых людей, которые ценят кошачью компанию, но не готовы посвящать питомцу каждую свободную минуту. Единственная проблема — склонность к ожирению, так что придётся строго контролировать рацион, иначе ваш десятикилограммовый британец рискует превратиться в пятнадцатикилограммовую подушку на лапках.

Чаузи: домашняя пума с характером абиссинца

Кошки размером с собаку: какие породы выбрать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tania__Wild

Замыкает наш список ещё один гибрид — чаузи, результат скрещивания камышового кота и абиссинской кошки. Порода молодая, но уже успела завоевать сердца любителей экзотики. Чаузи первого поколения достигают пятнадцати килограммов и сорока восьми сантиметров в холке. Внешне они напоминают пуму: длинное мускулистое тело, сильные лапы, хищный взгляд. От диких предков чаузи унаследовали мощное телосложение и любовь к охоте, а от абиссинцев — грацию и общительность.

Эти кошки невероятно энергичные: им нужен простор, игровые комплексы и ежедневные активные игры. В тесной квартире чаузи будет несчастен, зато в загородном доме он развернётся на полную: будет охотиться, бегать, прыгать и исследовать каждый уголок. Характер у породы собачий: чаузи сильно привязываются к хозяину, следуют за ним по пятам и плохо переносят одиночество. Зато с другими питомцами уживаются отлично, особенно с собаками, которых воспринимают как партнёров для игр.