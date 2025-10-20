Сектор Газа
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 октября, 09:34

Медведчук заявил о нелепой попытке Зеленского продать Трампу дырку от бублика

Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский предпринял попытку ввести в заблуждение президента США Дональда Трампа во время визита в Вашингтон. Соответствующее заявление политик распространил через движение «Другая Украина».

«Зеленский привёз Трампу дырку от бублика и пытался её задорого продать», — утверждается в заявлении.

По словам Медведчука, украинский лидер предлагал несуществующие военные разработки в обмен на американские ракеты Tomahawk, однако Трампа оказалось не так легко развести. Политик также охарактеризовал переговоры как «розыгрыш» со стороны американской администрации, в который наивно поверил украинский лидер.

«Ну что сказать? Смешно, шутка удалась. Нелегитимный повёлся на розыгрыш Трампа относительно возможности ВСУ «дойти до границ 1991 года и далее». Неужели профессиональный комик не понял, что его троллят? Зеленский, как ребёнок, купился и попытался продать наступление, которое не в силах организовать, полагая, что Трамп ни о чём не догадается. Только немногие мировые СМИ заметили, что американский президент играл с наркофюрером, как кошка с мышкой», — отметил Медведчук.

Медведчук подчеркнул, что после отказа в поставках ракет Зеленский начал предлагать сделанные из китайских комплектующих дроны с завышенной стоимостью, что окончательно дискредитировало его позицию.

Напомним, во время визита Владимира Зеленского в США не было достигнуто соглашения о поставках крылатых ракет «Томагавк». На переговорах Дональд Трамп занял жёсткую позицию, потребовав от украинской стороны перехода к мирным переговорам с Россией. Наблюдатели отметили, что американский президент отклонил предложенные украинской стороной картографические материалы, демонстрируя несогласие с позицией Киева. Это первый случай, когда в вопросах европейской безопасности администрация США открыто учла российские интересы.

Анастасия Никонорова
