Пассажиры экстренно севшего в Пулково самолёта вылетели в Баку резервным бортом
Обложка © Freepik.com
Пассажиры самолёта, который экстренно сел в Пулково и выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, вылетели в Баку на резервном самолёте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Как следует из сообщения, вылет резервным бортом состоялся в 9:43.
Напомним, командир воздушного судна запросил посадку в Пулково из-за неисправности шасси. Самолёт в течение некоторого времени кружил над Санкт-Петербургом и Ленобластью, вырабатывая авиатопливо. После завершения посадки в аэропорту Пулково самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, что привело к временной приостановке всех вылетов и приёма рейсов. Пассажиры восприняли ситуацию спокойно и вскоре их благополучно эвакуировали по самоходным трапам.
