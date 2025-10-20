На Украине призывают повторить операцию «Паутина» в Будапеште, чтобы убить Путина

Украинский военный блогер Мирошников публично призвал атаковать самолёт президента России Владимира Путина во время визита в Будапешт. На его публикацию обратили внимание в российском сегменте соцсетей.

«Украина имеет полное право провести операцию «Паутина 2.0» в Будапеште. Всего против одного неприятного самолёта. Больше и не нужно», — написал он.

Его пост, сопровождаемый угрозами, собрал сотни положительных реакций среди украинцев. Российские комментаторы в ответ заявили, что автор высказывания не осознаёт, что на смену может прийти менее милосердный лидер.

По имеющимся данным, упомянутая операция предполагает применение боевых дронов с близкой дистанции. Эксперты расценили это заявление как прямое допущение атаки на самолёт президента и возможное проникновение диверсантов на территорию страны — члена ЕС.

Ранее Life.ru рассказывал, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан может значительно укрепить свой международный авторитет благодаря организации предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По мнению издания Spiegel, сам факт проведения такого саммита станет для него крупной политической победой, особенно на фоне предстоящих в стране выборов. Политический выигрыш от сближения с Россией распространится и на других европейских деятелей, возглавляющих группу стран, сдерживающих помощь Украине. Среди них премьер-министр Словакии Роберт Фицо, правые силы в Чехии, а также германская партия АдГ и Сара Вагенкнехт. Точные дата и время встречи лидеров пока не называются.