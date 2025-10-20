Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 10:22

На Украине призывают повторить операцию «Паутина» в Будапеште, чтобы убить Путина

Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Украинский военный блогер Мирошников публично призвал атаковать самолёт президента России Владимира Путина во время визита в Будапешт. На его публикацию обратили внимание в российском сегменте соцсетей.

«Украина имеет полное право провести операцию «Паутина 2.0» в Будапеште. Всего против одного неприятного самолёта. Больше и не нужно», — написал он.

Его пост, сопровождаемый угрозами, собрал сотни положительных реакций среди украинцев. Российские комментаторы в ответ заявили, что автор высказывания не осознаёт, что на смену может прийти менее милосердный лидер.

По имеющимся данным, упомянутая операция предполагает применение боевых дронов с близкой дистанции. Эксперты расценили это заявление как прямое допущение атаки на самолёт президента и возможное проникновение диверсантов на территорию страны — члена ЕС.

В Госдуме объяснили, почему Зеленскому для переговоров не подходит Будапешт. Как и любой другой город
В Госдуме объяснили, почему Зеленскому для переговоров не подходит Будапешт. Как и любой другой город

Напомним, 1 июня украинские вооружённые силы провели масштабную операцию «Паутина», атаковав беспилотниками российские аэродромы в пяти регионах. Согласно расследованию, для нанесения ударов дроны тайно доставлялись к местам запуска в грузовом фургоне, в организации этих перевозок подозревается 37-летний уроженец Донецка, объявленный в федеральный розыск. В момент взлёта БПЛА из кузова машины находившиеся рядом водители, среди которых был и герой из Белоруссии, предприняли попытку сбить аппараты, закидывая их камнями и рискуя собственной жизнью.

Ранее Life.ru рассказывал, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан может значительно укрепить свой международный авторитет благодаря организации предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По мнению издания Spiegel, сам факт проведения такого саммита станет для него крупной политической победой, особенно на фоне предстоящих в стране выборов. Политический выигрыш от сближения с Россией распространится и на других европейских деятелей, возглавляющих группу стран, сдерживающих помощь Украине. Среди них премьер-министр Словакии Роберт Фицо, правые силы в Чехии, а также германская партия АдГ и Сара Вагенкнехт. Точные дата и время встречи лидеров пока не называются.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Венгрия
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar