На Украине призывают повторить операцию «Паутина» в Будапеште, чтобы убить Путина
Украинский военный блогер Мирошников публично призвал атаковать самолёт президента России Владимира Путина во время визита в Будапешт. На его публикацию обратили внимание в российском сегменте соцсетей.
«Украина имеет полное право провести операцию «Паутина 2.0» в Будапеште. Всего против одного неприятного самолёта. Больше и не нужно», — написал он.
Его пост, сопровождаемый угрозами, собрал сотни положительных реакций среди украинцев. Российские комментаторы в ответ заявили, что автор высказывания не осознаёт, что на смену может прийти менее милосердный лидер.
По имеющимся данным, упомянутая операция предполагает применение боевых дронов с близкой дистанции. Эксперты расценили это заявление как прямое допущение атаки на самолёт президента и возможное проникновение диверсантов на территорию страны — члена ЕС.
Напомним, 1 июня украинские вооружённые силы провели масштабную операцию «Паутина», атаковав беспилотниками российские аэродромы в пяти регионах. Согласно расследованию, для нанесения ударов дроны тайно доставлялись к местам запуска в грузовом фургоне, в организации этих перевозок подозревается 37-летний уроженец Донецка, объявленный в федеральный розыск. В момент взлёта БПЛА из кузова машины находившиеся рядом водители, среди которых был и герой из Белоруссии, предприняли попытку сбить аппараты, закидывая их камнями и рискуя собственной жизнью.
Ранее Life.ru рассказывал, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан может значительно укрепить свой международный авторитет благодаря организации предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По мнению издания Spiegel, сам факт проведения такого саммита станет для него крупной политической победой, особенно на фоне предстоящих в стране выборов. Политический выигрыш от сближения с Россией распространится и на других европейских деятелей, возглавляющих группу стран, сдерживающих помощь Украине. Среди них премьер-министр Словакии Роберт Фицо, правые силы в Чехии, а также германская партия АдГ и Сара Вагенкнехт. Точные дата и время встречи лидеров пока не называются.
