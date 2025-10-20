Песков: Подготовка саммита РФ и США в Будапеште ещё не начата

Полномасштабная подготовка к предстоящему саммиту президентов России и США в Будапеште пока не начиналась. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов.

«Предстоит ещё сделать много домашней работы. Предстоит поработать и по линии внешнеполитических ведомств, нашего министерства иностранных дел, Госдепартамента (США — Прим. Life.ru). Их работа будет сконцентрирована на том, чтобы найти ответы на те вопросы, которые вы обозначили», — ответил представитель Кремля.

Песков уточнил, что хотя стороны выполняют поручения лидеров, согласованные после их телефонного разговора, командная работа по созданию необходимых условий для встречи на высшем уровне начнётся только сейчас.

Отвечая на вопросы о возможном участии Украины в саммите, составе европейской делегации и перспективах подписания документов, представитель Кремля подчеркнул необходимость тщательной подготовительной работы.

«Пока никаких деталей (предстоящего саммита — Прим. Life.ru) из перечисленных вами нет. Понимания по этому (всему — Прим. Life.ru) нет», — подчеркнул Песков.