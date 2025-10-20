Сектор Газа
Юная россиянка отвоевала «сантиметры» у редкого недуга и начала расти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Peakstock

12-летняя Юля Ткач из удмуртского села Дебесы, родившаяся с нарушением роста костей, за год лечения выросла с 119 до 131 сантиметра, избежав дальнейших травматичных операций. Когда она появилась на свет, акушерка воскликнула: «Какая маленькая! Будто пупсик!» Однако девочка с редким недугом ахондроплазией смогла излечиться благодаря поддержке фонда «Круг добра», рассказала её мама Ирина.

Собеседница kp.ru отметила, что ранее дочь перенесла четыре сложные операции с использованием аппарата Илизарова, требующие искусственного перелома костей и длительной реабилитации. Потом консилиум одобрил обеспечение ребёнка дорогостоящим препаратом, стимулирующим рост костей, который вводится ежедневно в виде инъекций.

Сегодня Юля учится в обычной школе, профессионально занимается вокалом и побеждает в международных конкурсах. По словам матери, девочка мечтает стать медсестрой, чтобы помогать другим людям, переняв профессиональную традицию семьи. Её брат учится на фельдшера, а бабушка работает врачом-гинекологом.

Ранее для мальчика из Подмосковья простое ОРВИ обернулось редким параличом и реанимацией. А в Кирове хирурги прооперировали мужчину с редким заболеванием «моя-моя».

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

