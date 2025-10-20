Техностарообрядцы против трансгуманизма: Футуролог раскрыл, каким будет россиянин будущего

Сегодня Росстат представил портрет среднего россиянина. А каким будет человек будущего? Об этом Life.ru спросил футуролога Руслана Юсуфова. По его словам, на всех нас будут влиять глобальные силы, меняющие мышление, тело и среду обитания. Эти три оси — ключевые направления эволюции человека.

Мышление будущего: Появятся два типа людей

По словам футуролога, уже сегодня мы переживаем когнитивную разгрузку: с массовым внедрением генеративного ИИ многие делегируют процесс мышления машинам. Внимание сокращается — с 12 до 8 секунд, растёт клиповое мышление.

Эксперт не исключает, что в будущем появятся два типа людей. Первые погрузятся в цифровую реальность, потеряют критическое мышление и станут потребителями нарративов в миллиардах информационных пузырей. Вторые — и их будет меньшинство — сохранят субъектность, умея фильтровать поток информации и самостоятельно принимать решения. Они будут обладать большим контролем над своей жизнью и смогут адаптироваться к экономике, в которой ИИ вытесняет традиционные социально-экономические роли.

«Чтобы остаться востребованным, человек будущего должен усиливать когнитивные способности», — отмечает Юсуфов.

Духовность тоже изменится под влиянием ИИ: искусственный интеллект может стать новым божеством, порождением новых культов и религиозных движений, добавляет эксперт.

Тело будущего: Техностарообрядцы против трансгуманизма

На уровне тела возможен путь трансгуманизма: нейроимпланты, бионические протезы, интерфейсы «мозг-компьютер» помогут стать быстрее, умнее, сильнее. Это позволит не только выжить, но и сохранять конкурентоспособность.

«Но параллельно вырастет контркультура — люди, которых можно назвать техностарообрядцами, выберут традиционный образ жизни, ограничат цифровое влияние, создадут общины вне цифрового мира. Так появится дуализм: две ветви развития человека, различающиеся по взглядам и образу жизни, что может привести к непониманию и отчуждению, подобно встрече цивилизаций на разных уровнях развития», — говорит футуролог.

Среда обитания России будущего

Уже сейчас есть роботы-помощники на улицах, а будущие поколения будут расти в окружении роботов-гувернанток, дворецких и ассистентов. Среда будет адаптироваться под разные виды существ: пешеходов, дронов, роботов. Возможно, через пару десятилетий начнётся обсуждение прав и субъектности роботов, что дополнительно осложнит взаимодействие, отмечает Юсуфов.

«Наконец, будущее может подарить более долгую и комфортную жизнь, что приведёт к сосуществованию нескольких поколений в семьях — от тех, кто застал аналоговый мир, до тех, кто вырос в цифровой и гибридной реальности. Это порождает новые моральные и этические вызовы, новые формы сосуществования», — подчёркивает футуролог.

Он считает, что в будущем нас ждёт множество социальных экспериментов, проб и ошибок, которые будут формировать новое человечество.

