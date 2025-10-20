Сектор Газа
20 октября, 13:20

Политолог спрогнозировал реакцию Путина на идею Трампа зафиксировать границы по линии фронта

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп предложил зафиксировать прекращение огня в зоне СВО по текущей линии фронта, отметив сложность дальнейших переговоров о границах, обратил внимание политолог Сергей Маркелов. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он спрогнозировал позицию российского лидера Владимира Путина на предстоящих переговорах в Венгрии.

Песков: РФ на саммите в Венгрии ждёт подвижек «по мирному руслу» в вопросе Украины

Эксперт сослался на публикацию The Washington Post, где утверждается, что Путин в ходе телефонного разговора предложил Трампу компромисс: отказ Украины от полного контроля над ДНР в обмен на уступки по Запорожской и Херсонской областям. По мнению политолога, данная версия точнее отражает реальную динамику переговоров.

Однако заявление Трампа об остановке конфликта по текущей линии фронта также имеет смысл. Вероятно, Путин в Венгрии проверит своего американского коллегу «на политическое слабо», чтобы заставить отказаться от поддержки Украины и «признать силу РФ», полагает специалист.

Рогов: Позиция Зеленского по выводу ВСУ из Донбасса раздражает Трампа

Напомним, ранее Дональд Трамп озвучил предложение для России и Украины остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чём-то позже». В Кремле уже ответили на предложение Трампа остановить конфликт на текущих позициях.

