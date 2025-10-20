Политолог спрогнозировал реакцию Путина на идею Трампа зафиксировать границы по линии фронта

Президент США Дональд Трамп предложил зафиксировать прекращение огня в зоне СВО по текущей линии фронта, отметив сложность дальнейших переговоров о границах, обратил внимание политолог Сергей Маркелов. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он спрогнозировал позицию российского лидера Владимира Путина на предстоящих переговорах в Венгрии.

Эксперт сослался на публикацию The Washington Post, где утверждается, что Путин в ходе телефонного разговора предложил Трампу компромисс: отказ Украины от полного контроля над ДНР в обмен на уступки по Запорожской и Херсонской областям. По мнению политолога, данная версия точнее отражает реальную динамику переговоров.

Однако заявление Трампа об остановке конфликта по текущей линии фронта также имеет смысл. Вероятно, Путин в Венгрии проверит своего американского коллегу «на политическое слабо», чтобы заставить отказаться от поддержки Украины и «признать силу РФ», полагает специалист.