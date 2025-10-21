В аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи ввели временные ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
Введены временные ограничения на приём и отправление воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи. Об этом сообщили в Росавиации.
Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полётов.
Кроме того, ограничения действуют ещё в четырёх российских авиагаванях. В настоящий момент закрыты аэропорты в Краснодаре, Геленджике, Тамбове и Волгограде.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.