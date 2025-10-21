Сектор Газа
20 октября, 23:30

В аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Введены временные ограничения на приём и отправление воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи. Об этом сообщили в Росавиации.

Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полётов.

В Пензенской области и Саратове сняли ограничения на полёты

Кроме того, ограничения действуют ещё в четырёх российских авиагаванях. В настоящий момент закрыты аэропорты в Краснодаре, Геленджике, Тамбове и Волгограде.

