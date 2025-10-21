Сектор Газа
20 октября, 22:29

Аэропорт Геленджика закрыли для самолётов

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в аэропорту Геленджика. Согласно сообщению пресс-службы Росавиации в Telegram, аэропорт закрыли после 01:00 по московскому времени.

«Аэропорт Геленджик — временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на приём и выпуск воздушных судов», — указано в уведомлении Росавиации.

В ведомстве пояснили, что ограничительные меры используют, чтобы обеспечить безопасность полётов. О дальнейшем расписании рейсов и времени вылетов рекомендуют уточнять у авиакомпаний.

Как сообщал Life.ru, этой ночью ПВО отражает массированную атаку БПЛА по всей Ростовской области. Из-за чего в Батайске повредило жилую многоэтажку и павильоны. А в Ростове-на-Дону пострадал мирный житель. Кроме этого обломок дрона повредил промышленный объект в Воронежской области.

Лия Мурадьян
