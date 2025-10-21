Аэропорт Геленджика закрыли для самолётов

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в аэропорту Геленджика. Согласно сообщению пресс-службы Росавиации в Telegram, аэропорт закрыли после 01:00 по московскому времени.

«Аэропорт Геленджик — временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на приём и выпуск воздушных судов», — указано в уведомлении Росавиации.

В ведомстве пояснили, что ограничительные меры используют, чтобы обеспечить безопасность полётов. О дальнейшем расписании рейсов и времени вылетов рекомендуют уточнять у авиакомпаний.