Шансов нет: Знакомый Усольцевых озвучил три версии произошедшего с семьёй в тайге

Житель Железногорска Константин Усольцев, будучи знакомым с пропавшей в тайге семьёй Усольцевых, выразил пессимистичный прогноз относительно их судьбы. Он убежден, что из лесной глуши они уже не вернутся живыми, склоняясь к версии несчастного случая.

Константин, который не является родственником исчезнувших, но познакомился с Ириной Усольцевой около года назад, будучи заинтригованным совпадением фамилий, продолжил общение с семьей. Узнав о трагическом событии, он был сильно опечален. Его уверенность в безвыходности ситуации подкрепляется его собственным знанием особенностей местной тайги. Константин уже представил три гипотезы о том, что могло произойти с его однофамильцами.



