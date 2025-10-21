Шансов нет: Знакомый Усольцевых озвучил три версии произошедшего с семьёй в тайге
Обложка © VK / Ирина Усольцева
Житель Железногорска Константин Усольцев, будучи знакомым с пропавшей в тайге семьёй Усольцевых, выразил пессимистичный прогноз относительно их судьбы. Он убежден, что из лесной глуши они уже не вернутся живыми, склоняясь к версии несчастного случая.
Константин, который не является родственником исчезнувших, но познакомился с Ириной Усольцевой около года назад, будучи заинтригованным совпадением фамилий, продолжил общение с семьей. Узнав о трагическом событии, он был сильно опечален. Его уверенность в безвыходности ситуации подкрепляется его собственным знанием особенностей местной тайги. Константин уже представил три гипотезы о том, что могло произойти с его однофамильцами.
«Первая, что сбились с пути и замёрзли. Сбиться там можно, там и собака потерялась, и непогода. Второе – это медведи. Ну, а третье, что, в самом деле, может, как-то в расщелине какой-то пытались укрыться, согреться, потому что они, я так понял, были налегке», — приводит его слова аif.ru.
Ранее сообщалось, что волонтёры, продолжающие поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае, обнаружили в районе предполагаемого исчезновения многочисленные следы хищных животных и их кости. Один из участников поисковой операции подтвердил, что поисковики регулярно сталкиваются с активностью дикой природы в этих лесах. Кроме того, отмечалось, что запрос правоохранительных органов о возобновлении поисков может указывать на появление новых важных деталей в деле об исчезновении Усольцевых.
