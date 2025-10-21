Фигуранту дела о гибели оператора Политика заочно предъявлено обвинение
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dop.s.politik
Следственный комитет России предъявил заочное обвинение мужчине, который напал с ножом на режиссёра и оператора Сергея Политика, в результате чего тот скончался. Как сообщается в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве, обвиняемый объявлен в розыск.
По информации следователей, уголовное дело возбуждено по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В ходе расследования были изъяты и проверены видеозаписи с камер наблюдения, а также допрошены свидетели происшествия. Также фотографии подозреваемого были загружены в систему распознавания лиц для помощи в его поиске.
Ранее сообщалось о гибели режиссёра и кинооператора Сергея Политика. Убийство соавтора молодёжного сериала «Закрытая школа» произошло 18 октября. Известно, что Политика зарезал закладчик. Life.ru публиковал кадры первых секунд после смерти оператора.
