Фигуранту дела о гибели оператора Политика заочно предъявлено обвинение

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение мужчине, который напал с ножом на режиссёра и оператора Сергея Политика, в результате чего тот скончался. Как сообщается в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве, обвиняемый объявлен в розыск.

По информации следователей, уголовное дело возбуждено по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В ходе расследования были изъяты и проверены видеозаписи с камер наблюдения, а также допрошены свидетели происшествия. Также фотографии подозреваемого были загружены в систему распознавания лиц для помощи в его поиске.