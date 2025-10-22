Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 октября, 11:15

Захарова призвала музеи в Европе раскрыть происхождение своих коллекций и артефактов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emily Marie Wilson

Европейским музеям следует публично рассказать о том, как добывались все эти экспонаты, которые они у себя выставляют. Страны Запада годами пытаются диктовать миру, что считать нормой, возводя собственное понимание гуманизма в ранг абсолютной истины, заявила в эфире радио Sputnik спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Вы не могли бы с точки зрения вашего критического настроя начать с себя? Рассказать, как формировались коллекции, рассказать, что это, наверное, было неправильно, и, наверное, может быть принять какие-то решения, на которых настаивало многие десятилетия мировое сообщество. В том числе, и те страны, те народы, которые были обобраны, ограблены, а потом ещё и унижены», — сказала дипломат.

Захарова напомнила, что Греция неоднократно требовала от Лондона объяснений по поводу происхождения экспонатов — в частности, греческого наследия в Британском музее. По её словам, кариатиды были вывезены британскими дипломатами обманным путём. Аналогичные претензии, подчеркнула она, касаются и египетских коллекций и ряда других собраний.

Владимир Озеров
