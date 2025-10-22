Сын Байдена пришёл в ярость из-за публичного неуважения Обамы к его отцу

Сын бывшего американского лидера Джо Байдена — Хантер — пришёл в ярость из-за инцидента на благотворительном вечере в Голливуде, когда экс-глава Белого дома Барак Обама увёл его отца со сцены. Информацию об этом передаёт портал Axios со ссылкой на книгу журналиста ABC News Джонатана Карла под названием «Возмездие».

«Я чуть не вскочил на сцену и не сказал: «Никогда больше не смей так обращаться с президентом Соединённых Штатов — никогда», — рассказал Хантер.

Сын Байдена признался в беседе с журналистом, что испытывал сильное раздражение по поводу этой ситуации на протяжении нескольких последующих месяцев. По словам Хантера его отец просто задержался, чтобы поприветствовать зрителей. Помимо этого, его разозлил и тот факт, что ситуация станет мемом. Так и случилось. Данный эпизод стал очень обсуждаемым США и только подкрепил представления о том, что Байден выглядит беспомощным.

Инцидент произошёл в Лос-Анджелесе в июне 2024 года после встречи с донорами. Записи в социальных сетях зафиксировали, как Обама, направляясь к выходу, взял за руку неподвижно стоявшего и улыбавшегося Байдена и увёл его со сцены. Официальный представитель администрации Эндрю Бэйтс тогда заявил, что президент не застыл, а всего лишь приветствовал собравшихся. Заместитель пресс-секретаря назвал необоснованными попытки некоторых медиа представить эпизод в качестве признака растерянности главы государства.

Ранее нынешний президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Джо Байдена «тупым». По его словам, экс-лидер не завершал войны, а только развязывал их из-за собственной глупости. Он также возложив вину за начало украинского конфликта на Байдена, выразив уверенность, что при нём такого никогда бы не случилось.