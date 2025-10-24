Заставил работать с понедельника: Как и зачем Хрущёв создал самый ненавистный день недели в СССР

В Советском Союзе даже недели были не такими, как сейчас. Они начинались не с богомерзкого понедельника, а с нормального дня, как заповедовали наши старые славянские традиции. Коту Гарфилду бы понравилось. Правда, счастье длилось недолго. Уже при Сталине начались какие-то нездоровые движения в эту сторону. А окончательно начало недели сдвинулось на понедельник... Вы уже догадались при ком. В материале — история советских понедельников.

С какого дня начиналась неделя раньше

Раньше неделя начиналась так, как одобряла Православная церковь и славянские традиции. Фото © ТАСС / Репродукция ТАСС / АР

«Понедельник — день-бездельник, вторник — повторник, среда — тамада, четверг — все заботы я отверг, пятница — пора расслабиться», — сказал однажды Леонид Каневский. Он не был прав в общепринятом смысле, в понедельник на нас как раз обрушивается вся тяжесть рабочих обязанностей, которые накопились ещё с пятницы. Но духовно Каневский этой фразой поддерживал старую русскую традицию. При царе неделя называлась седмицей и начиналась с воскресенья, дня с народным названием «неделя», когда Церковь запрещала работать. Потому и неделя — от выражения «не делати».

Что велел сделать Сталин с понедельниками

Сталин внёс свои коррективы. Он вносил свои коррективы во всё. До последней крошки хлеба в ГУЛАГе. Фото © РИА «Новости» / Михаил Озерский

Большевики внесли свои коррективы. При Ленине народ никто особо не трогал, Владимир Ильич был относительно либеральным лидером. А вот уже после его смерти начались эксперименты. В 1929-м год разделили на пятидневки, то ли по количеству лучей у советской звезды, то ли в честь знаменитых «пятилеток», которые надо было выполнить за три года. А потом был 1931 год. Недели превратились в шестидневки. Выходные были, но было их чертовски мало и только в фиксированные даты: 6, 12, 18, 24 и 30-е числа каждого месяца.

Как Сталин вернул народу понедельники, но отобрал лишний выходной

Таким образом, коммуняки отобрали у воскресенья его сакральный смысл, и теперь можно хоть всю неделю сидеть в душной каморке ПВЗ по 15 часов. Фото © ТАСС / Эдуард Котляков

Михаил Калинин поставил свою подпись под указом, который прекратил это безумие. За год до войны, 26 июня 1940 года, вышел документ «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Как вы можете понять по названию, народу не особо нравились шестидневки с пятью выходными за месяц. Видимо, рабочие покидали предприятия втихую и целыми цехами.

Вот рабочим и выдали «послабление». «Перевести во всех государственных, кооперативных и общественных предприятиях и учреждениях работу с шестидневки на семидневную неделю, считая седьмой день недели — воскресенье — днём отдыха», — говорилось в документе. Так рабочие в СССР получили четыре выходных дня в месяц вместо пяти. Но зато сакральный смысл воскресенья сохранился! Правда, начинать с него неделю было нельзя, большевики же боролись с религией. Поэтому государство начало неделю с понедельника, теперь официально.

Когда неделя стала начинаться с понедельника повсеместно

Повсеместно неделя стала начинаться с понедельника уже при Хрущёве. Фото © ТАСС / Николай Акимов

На самом деле большевики перевели начало недели на понедельник ещё при Сталине. Но производственные мощности книгопечатной промышленности были настроены по-разному. Какие-то календари начинались с понедельника. Какие-то — с воскресенья. Например, в Московском зоопарке табель-календарь на 1945 год начинается с дня, когда Иисус воскрес. Дольше всего хранили традицию культурные учреждения, ведь они работали по выходным. Но только после смерти Сталина, при Хрущёве, все календари поголовно перешли на понедельник. В печатной промышленности процесс брошюрования сделали одинаковым, для каждого предприятия.

Чем вреден понедельник для здоровья

Понедельник — день ударного труда. Сталину и Хрущёву это было выгодно, но на самом деле он вредит работникам, как утверджают психологи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrMusuc

В 2006 году на русском языке появился труд голландского психолога Йоопа Сгрийверса «Понедельник — день тяжёлый. Книга-утешение для всех работающих». Там Йооп утверждает, что в понедельник многие работники чувствуют страх, гнев, отвращение, печаль... От этого возникают конфликты, начинает болеть голова и другие части тела. Думается, в сталинские годы это проявлялось особенно сильно. Но есть и удивительные данные: оказывается, в понедельник себя плохо чувствуют даже те, кто работает в графике 2/2 или 3/3. Даже когда у них выходной. Это традиционная славянская душа требует начала седмицы с дня «неделя». Или просто воспоминания о том, что в понедельник снова в школу.