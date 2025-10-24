Жительница Красногорска рассказала об атаке беспилотника на жилой дом
Сегодня украинский БПЛА врезался в жилой дом в Красногорске на бульваре Космонавтов. Пострадали минимум пять человек. Жительница соседнего подъезда рассказала Life.ru, что её разбудил громкий хлопок. Утром она увидела последствия атаки.
Жительница Красногорска рассказала об атаке беспилотника на жилой дом.
«Хлопок был. Испугались, конечно. Ужасно и страшно», — поделилась испуганная женщина.
Тем временем, прокуратура взяла под контроль соблюдение прав жителей в Красногорске. Для оперативного урегулирования возможных вопросов было налажено взаимодействие с экстренными службами и правоохранителями. Напомним, в результате атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Красногорске пострадали пять человек, среди них один ребёнок. Примерно 70 жителей были эвакуированы из здания. В результате происшествия повреждены и частично разрушены три квартиры. Также выбиты окна в нескольких квартирах.
