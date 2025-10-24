За 2 часа ПВО сбила 7 украинских дронов над Россией
Обложка © Telegram / Минобороны России
Российские средства ПВО 8.00 до 10.00 мск 24 октября сбили 7 украинских беспилотников самолётного типа, об этом сообщает Минобороны.
Так, 4 дрона уничтожили над территорией Калужской области, 3 — над Московским регионом.
Напомним, что сегодня ночью украинский БПЛА врезался в жилой дом в Красногорске. Пострадали минимум пять человек, в том числе ребёнок. Более 70 человек эвакуированы. Что известно о происшествии к данному часу — читайте на Life.ru.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.