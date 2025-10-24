Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 11:31

Суд пересмотрел дело миллиардеров из Барвихи о покупке земли по цене в 236 раз ниже рыночной

Владельцы участков на спорной земле в Барвихе. Обложка © Mash

Владельцы участков на спорной земле в Барвихе. Обложка © Mash

Первый кассационный суд удовлетворил представление генпрокуратуры об изъятии земельных участков площадью 99 гектаров в элитном посёлке «Сады Майендорф» в подмосковной Барвихе. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

«Суд удовлетворил кассационное представление заместителя генерального прокурора Российской Федерации об истребовании из незаконного владения земельных участков, ранее входящих в состав земель санатория «Барвиха», — сказано в публикации.

Судебный акт об отказе в изъятии территорий был отменён, а дело направлено на новое рассмотрение в Московский областной суд.

Как на территории рублёвского санатория "Барвиха" оказались особняки за миллиарды рублей
Как на территории рублёвского санатория "Барвиха" оказались особняки за миллиарды рублей

Как уже сообщал Life.ru, Генпрокуратура требовала вернуть приватизированные в 2001 году земли в Барвихе, проданные по цене в 236 раз ниже их рыночной стоимости. Ответчиками по иску, в частности, выступили отец экс-пилота F-1 Никиты Мазепина, основатель ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин, а также банкир Алексей Богачёв. Все в списке шесть миллиардеров, однако сами они отрицают покупку земли по заниженным ценам. В декабре 2024 года Одинцовский суд отклонил запрос ГП об изъятии около 100 га земли в элитном посёлке Сады Майендорф.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Прокуратура
  • Политика России
  • Политика
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar