Суд пересмотрел дело миллиардеров из Барвихи о покупке земли по цене в 236 раз ниже рыночной
Владельцы участков на спорной земле в Барвихе. Обложка © Mash
Первый кассационный суд удовлетворил представление генпрокуратуры об изъятии земельных участков площадью 99 гектаров в элитном посёлке «Сады Майендорф» в подмосковной Барвихе. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.
«Суд удовлетворил кассационное представление заместителя генерального прокурора Российской Федерации об истребовании из незаконного владения земельных участков, ранее входящих в состав земель санатория «Барвиха», — сказано в публикации.
Судебный акт об отказе в изъятии территорий был отменён, а дело направлено на новое рассмотрение в Московский областной суд.
Как уже сообщал Life.ru, Генпрокуратура требовала вернуть приватизированные в 2001 году земли в Барвихе, проданные по цене в 236 раз ниже их рыночной стоимости. Ответчиками по иску, в частности, выступили отец экс-пилота F-1 Никиты Мазепина, основатель ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин, а также банкир Алексей Богачёв. Все в списке шесть миллиардеров, однако сами они отрицают покупку земли по заниженным ценам. В декабре 2024 года Одинцовский суд отклонил запрос ГП об изъятии около 100 га земли в элитном посёлке Сады Майендорф.
