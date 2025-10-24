Суд пересмотрел дело миллиардеров из Барвихи о покупке земли по цене в 236 раз ниже рыночной

Первый кассационный суд удовлетворил представление генпрокуратуры об изъятии земельных участков площадью 99 гектаров в элитном посёлке «Сады Майендорф» в подмосковной Барвихе. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

«Суд удовлетворил кассационное представление заместителя генерального прокурора Российской Федерации об истребовании из незаконного владения земельных участков, ранее входящих в состав земель санатория «Барвиха», — сказано в публикации.

Судебный акт об отказе в изъятии территорий был отменён, а дело направлено на новое рассмотрение в Московский областной суд.