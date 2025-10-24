Живущий на Украине американец согласился стать премьером Молдавии по просьбе Санду
Александр Мунтяну. Обложка © alfr.md
Президент Молдавии Майя Санду, проведя консультации с парламентскими фракциями, подписала указ о назначении предпринимателя, экономиста и гражданина США Александра Мунтяну на пост премьер-министра. Об этом говорится в документе на сайте главы молдавского государства.
«По итогам консультаций с парламентскими фракциями я подписала сегодня указ, согласно которому назначаю господина Александра Мунтяну кандидатом на должность премьер-министра», — объявила Санду.
Мунтяну согласился принять должность после личного звонка от президента. Он был предложен правящей партией «Действие и солидарность» (PAS), которая располагает большинством в парламенте (55 из 101 мандата). Инициатива о выдвижении Мунтяну исходила от самой Санду.
После подписания указа президент Молдавии выразила надежду в социальных сетях, что новое правительство «оправдает самые важные ожидания граждан: сохранит мир, подготовит страну к вступлению в ЕС, укрепит экономику и повысит уровень жизни».
Напомним, в конце сентября в Молдавии состоялись парламентские выборы, на которых победили оппозиционные политсилы. Ситуация изменилась в пользу правящей партии «Действие и солидарность» во главе с Майей Санду после обработки бюллетеней от избирателей, голосовавших за границей. После этого представители оппозиции вышли на митинг в Кишинёве. Позже стало известно, что живущий на Украине бизнесмен Мунтяну может стать премьер-министром Молдавии.
