С 15.00 до 18.00 мск ПВО сбила 12 украинских дронов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
Российские средства ПВО с 15.00 до 18.00 мск 24 октября сбили 12 украинских беспилотников самолётного типа.
Из них 9 БПЛА было уничтожено над территорией Белгородской области, 3 — над Курской.
Напомним, что сегодня ночью украинский БПЛА врезался в жилой дом в Красногорске. Пострадали минимум пять человек, в том числе ребёнок. Более 70 человек эвакуированы. Life.ru публиковал видео с последствиями удара.
