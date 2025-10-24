Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 15:22

С 15.00 до 18.00 мск ПВО сбила 12 украинских дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Российские средства ПВО с 15.00 до 18.00 мск 24 октября сбили 12 украинских беспилотников самолётного типа.

Из них 9 БПЛА было уничтожено над территорией Белгородской области, 3 — над Курской.

В Госдуме назвали Life.ru лучшую кару для Украины за кровавый взрыв в Красногорске
В Госдуме назвали Life.ru лучшую кару для Украины за кровавый взрыв в Красногорске

Напомним, что сегодня ночью украинский БПЛА врезался в жилой дом в Красногорске. Пострадали минимум пять человек, в том числе ребёнок. Более 70 человек эвакуированы. Life.ru публиковал видео с последствиями удара.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar