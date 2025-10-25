Британский политик Фарадж: Трамп считает, что Путин «выставил его дураком»

Американский президент Дональд Трамп считает, будто глава РФ Владимир Путин «выставил его дураком», что объясняет оказываемое Вашингтоном давление на Москву. Такое мнение в интервью Bloomberg высказал лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж.

Политик выразил разочарование тем, что дипломатические усилия Трампа не привели к компромиссу между Россией и Украиной, аналогичному недавнему перемирию между Израилем и ХАМАС.