Россиянам объяснили, как сократить чрезмерное потребление опасного сахара
Обложка © freepik
Избыточное потребление сахара является одним из ключевых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения, предупредила врач-нутрициолог Екатерина Гузман. По её словам, безопасной нормой считается 25-30 граммов добавленного сахара в сутки, что эквивалентно шести чайным ложкам, тогда как реальное потребление достигает 100-120 граммов.
Эксперт пояснила, что значительную часть сахара люди получают из «скрытых» источников: один стакан сладкой газировки содержит дневную норму, энергетический напиток — до 40 граммов, а порция йогурта — 15-20 граммов. Она рекомендовала сократить потребление сладких напитков, контролировать количество кондитерских изделий и внимательно изучать этикетки продуктов.
«Основу рациона должны составлять овощи, цельнозерновые продукты, рыба, бобовые и нежирное мясо», — уверена собеседница «Газеты.ru».
Напомним, ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что россияне употребляют сахар в четыре раза больше, чем рекомендуют специалисты, а соль — почти в 2,5 раза выше допустимых норм. Кроме того, россияне стали употреблять избыточное количество пустых калорий.