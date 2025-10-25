Россиянам объяснили, как сократить чрезмерное потребление опасного сахара

Избыточное потребление сахара является одним из ключевых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения, предупредила врач-нутрициолог Екатерина Гузман. По её словам, безопасной нормой считается 25-30 граммов добавленного сахара в сутки, что эквивалентно шести чайным ложкам, тогда как реальное потребление достигает 100-120 граммов.