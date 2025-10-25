Сектор Газа
25 октября, 14:39

Россиянам объяснили, как сократить чрезмерное потребление опасного сахара

Обложка © freepik

Избыточное потребление сахара является одним из ключевых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения, предупредила врач-нутрициолог Екатерина Гузман. По её словам, безопасной нормой считается 25-30 граммов добавленного сахара в сутки, что эквивалентно шести чайным ложкам, тогда как реальное потребление достигает 100-120 граммов.

Эксперт пояснила, что значительную часть сахара люди получают из «скрытых» источников: один стакан сладкой газировки содержит дневную норму, энергетический напиток — до 40 граммов, а порция йогурта — 15-20 граммов. Она рекомендовала сократить потребление сладких напитков, контролировать количество кондитерских изделий и внимательно изучать этикетки продуктов.

«Основу рациона должны составлять овощи, цельнозерновые продукты, рыба, бобовые и нежирное мясо», — уверена собеседница «Газеты.ru».

Напомним, ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что россияне употребляют сахар в четыре раза больше, чем рекомендуют специалисты, а соль — почти в 2,5 раза выше допустимых норм. Кроме того, россияне стали употреблять избыточное количество пустых калорий.

Борис Эльфанд
