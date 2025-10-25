Россиян предупредили о смертельной опасности скотомогильников

Нарушения в организации скотомогильников создают серьёзную угрозу для здоровья людей, способствуя распространению опасных инфекций через воду, почву и животных, предупредила врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен. По её словам, неправильно обустроенные захоронения превращаются в «бомбы замедленного действия».

Патогенные микроорганизмы из биологических отходов могут проникать в грунтовые воды, заражая питьевые источники, накапливаться в сельхозпродукции и переноситься животными на значительные расстояния. Особую опасность представляют возбудители сибирской язвы, ботулизма и столбняка, а также токсичные газы, выделяющиеся при разложении органики.

«Помимо этого, существует риск распространения и других зоонозных инфекций, таких как сап, ящур, бруцеллез, которые также протекают тяжело и требуют длительного лечения», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».