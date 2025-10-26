Сектор Газа
25 октября, 23:54

Концерн Eni остановил поставки газа в Турцию по «Голубому потоку»

Итальянский энергетический концерн Eni прекратил поставки природного газа в Турцию через газопровод «Голубой поток». Об этом заявил директор по глобальному портфелю газа и СПГ Eni Кристиан Синьоретто.

Компания приняла это решение в рамках стратегии полного выхода из бизнеса, связанного с данным трубопроводом.

Кристиан Синьоретто отметил, что расторжение долгосрочного контракта с турецкой государственной компанией Botas стало основной причиной резкого снижения продаж газа концерна в Европе в этом году.

«Это бизнес, который мы пытаемся прекратить, в том числе и с точки зрения участия в трубопроводе»,приводит комментарий топ-менеджера ТАСС.

Ранее Eni сообщила о сокращении суммарных продаж газа за период с января по сентябрь 2025 года на 15%, до 30,31 млрд кубометров. На европейском рынке объемы продаж упали на 17%, что во многом связано с прекращением операций в Турции.

Украине не хватает $1,5 млрд для отопительного сезона и закупки газа на зиму

Ранее Life.ru сообщал, как президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Турция якобы прекратит закупки российской нефти. После в Кремле заявили, что газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» работают в штатном режиме на полную мощность. По оценке экспертов, российский газ продолжает попадать в Европу транзитом через Турцию, а Украина берёт топливо у посредников, переплачивая Венгрии и туркам.

