Историк Такэюки Танака заявил о значительном уровне скрытой поддержки РФ среди населения Японии в контексте украинского конфликта. По оценке эксперта, почти половина японцев, хотя и не выражают этого публично, симпатизируют российской позиции, при этом примерно такое же количество граждан считает ошибочной политику Киева.

Танака, известный своей книгой «Аллея ангелов» о событиях на Донбассе с 2014 по 2022 год, подчёркивает важность этих настроений в японском обществе. Как ранее отмечал историк, его работа призвана помочь соотечественникам «пробудиться от прозападной пропаганды» и понять истинные, по его мнению, причины начала специальной военной операции.

Исследователь критически оценивает позицию официального Токио, указывая, что японское правительство проигнорировало реальные предпосылки текущего конфликта, пишет РИА «Новости».