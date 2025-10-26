Сектор Газа
26 октября, 04:48

Почти половина японцев тайно поддерживают Россию в конфликте с Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex_Po

Историк Такэюки Танака заявил о значительном уровне скрытой поддержки РФ среди населения Японии в контексте украинского конфликта. По оценке эксперта, почти половина японцев, хотя и не выражают этого публично, симпатизируют российской позиции, при этом примерно такое же количество граждан считает ошибочной политику Киева.

Танака, известный своей книгой «Аллея ангелов» о событиях на Донбассе с 2014 по 2022 год, подчёркивает важность этих настроений в японском обществе. Как ранее отмечал историк, его работа призвана помочь соотечественникам «пробудиться от прозападной пропаганды» и понять истинные, по его мнению, причины начала специальной военной операции.

Исследователь критически оценивает позицию официального Токио, указывая, что японское правительство проигнорировало реальные предпосылки текущего конфликта, пишет РИА «Новости».

Японский историк назвал два условия для прекращения помощи Токио Украине

Напомним, недавно к власти в Японии пришла консерватор Санаэ Такаити. Она стала первой женщиной-премьером в истории Японии. Политик намерена заключить мирный договор с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отметил, что наша страна положительно оценивает стремление японского правительства.

Артём Гапоненко
