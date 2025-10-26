80 человек доставили в полицию после массовой битвы с лопатами и арматурой в Москве

В Москве продолжается расследование по делу о массовой драке в жилом комплексе «Прокшино». Полиция доставила в отдел более 80 человек, часть из них задержана по уголовной статье. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«На 65 правонарушителей составлены административные материалы по разным статьям КоАП РФ. Также в отношении ряда лиц будет решаться вопрос о выдворении с территории РФ», — написала она в своём Telegram-канале.

К совершению хулиганских действий причастны 19 человек — они задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Остальные участники потасовки привлечены к административной ответственности. В отношении некоторых иностранцев рассматривается вопрос о выдворении из страны.