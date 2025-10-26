Россиян предупредили о неочевидно опасном последствии высмаркивания

Отит часто развивается как осложнение после ОРВИ из-за анатомической связи между носоглоткой и средним ухом через евстахиеву трубу, рассказала врач Александра Филёва. Она выделила три неочевидных фактора риска: интенсивное высмаркивание, резкие перепады атмосферного давления и аллергические реакции, вызывающие отёк слизистых.

Эксперт отметила, что воспалительный процесс в носоглотке может распространиться на среднее ухо через евстахиеву трубу, где создаются благоприятные условия для бактериального роста. Характерными симптомами отита являются боль в ухе, усиливающаяся при жевании, снижение слуха и возможные выделения.

«Респираторная инфекция далеко не всегда переходит в болезни уха, но риск есть, и он довольно высок», — предупредила собеседница «Газеты.ru».

Она категорически не рекомендовала самолечение, включая прогревания и народные методы типа чесночно-водочных капель, подчеркнув необходимость профессиональной диагностики для исключения повреждения барабанной перепонки перед применением лекарственных препаратов.