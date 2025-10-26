Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 12:12

Россиян предупредили о неочевидно опасном последствии высмаркивания

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Отит часто развивается как осложнение после ОРВИ из-за анатомической связи между носоглоткой и средним ухом через евстахиеву трубу, рассказала врач Александра Филёва. Она выделила три неочевидных фактора риска: интенсивное высмаркивание, резкие перепады атмосферного давления и аллергические реакции, вызывающие отёк слизистых.

Эксперт отметила, что воспалительный процесс в носоглотке может распространиться на среднее ухо через евстахиеву трубу, где создаются благоприятные условия для бактериального роста. Характерными симптомами отита являются боль в ухе, усиливающаяся при жевании, снижение слуха и возможные выделения.

Не лечит, а калечит и делает только хуже: Топ-5 главных ошибок в борьбе с простудой
Не лечит, а калечит и делает только хуже: Топ-5 главных ошибок в борьбе с простудой

«Респираторная инфекция далеко не всегда переходит в болезни уха, но риск есть, и он довольно высок», — предупредила собеседница «Газеты.ru».

Она категорически не рекомендовала самолечение, включая прогревания и народные методы типа чесночно-водочных капель, подчеркнув необходимость профессиональной диагностики для исключения повреждения барабанной перепонки перед применением лекарственных препаратов.

Россиян предупредили о коварстве популярных назальных спреев
Россиян предупредили о коварстве популярных назальных спреев

Врач раскрыл причины головной боли у детей. Она напомнил о возможности вторичных болей, связанных с нарушением сна, умственной перегрузкой, потреблением кофеина или алкоголя, синуситами или отитами. Кроме того, названы самые эффективные препараты для борьбы с отитом.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar