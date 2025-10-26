«Путин в ответ – «Буревестник»: Рютте попал в неловкое положение после лжи о России

Генсек НАТО Марк Рютте совсем недавно кричал, что Россия в скором времени будет повержена, поскольку у президента РФ Владимира Путина «заканчиваются войска и деньги». Но в ответ Москва презентовала уникальную ракету. На заявление российского лидера 26 октября обратил внимание в соцсети Х кипрский журналист Алекс Христофору.

«Генеральный секретарь НАТО Рютте – Путину: у тебя заканчиваются деньги, войска, идеи. Путин в ответ – «Буревестник», — коротко описал события журналист.

Напомним, на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Лондоне Марк Рютте был в отличном настроении. С трибуны он говорил, что Украина замечательно чувствует себя на фронте, а поддержка Запада приносит плоды. Тогда-то он и поведал, что у России якобы «кончаются деньги, солдаты и идеи».