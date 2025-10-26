Сектор Газа
26 октября, 13:49

Врач раскрыла чудодейственные свойства хурмы

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Регулярное употребление хурмы способствует укреплению иммунитета, улучшению пищеварения и поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы, рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман. По её словам, основную ценность фрукта составляют антиоксиданты — каротиноиды и полифенолы, которые нейтрализуют свободные радикалы и снижают риск хронических воспалений, способных привести к онкологическим заболеваниям.

Собеседница «Газеты.ru» отметила, что калий в составе хурмы поддерживает здоровье сердца и нормализует артериальное давление, а пищевые волокна помогают снизить уровень «плохого» холестерина, уменьшая риск атеросклероза. Клетчатка, в свою очередь, стимулирует перистальтику кишечника, предотвращает запоры и поддерживает баланс микрофлоры.

Также эксперт подчеркнула роль витамина С и фитонутриентов, которые усиливают защитные механизмы организма и помогают противостоять инфекциям в сезон простуд. Отдельно она выделила магний. Микроэлемент не только нормализует работу сердечной мышцы, но и благотворно влияет на нервную систему, а также способствует выведению солей натрия, снижая вероятность образования камней в почках.

Ранее россиянам дали инструкцию, как вырастить хурму из косточки дома. Этот процесс, к слову, требует тщательной подготовки семян и соблюдения особых условий на каждом этапе развития растения. Кроме того, в Госдуме рассказали, когда в России смогут выращивать кофе и манго.

