Россиянам предложили топ-5 самых полезных орехов

Среди разнообразия орехов наиболее ценными для здоровья являются грецкий орех, миндаль, фисташки, фундук и кедровые орехи. Такой рейтинг полезности в беседе с «Газетой.ru» представил врач-гастроэнтеролог Мохамад Али Альмасри, подробно обосновав преимущества каждого вида.

Грецкий орех возглавил список благодаря рекордному содержанию альфа-линоленовой омега-3 (2,5 г на порцию) и мелатонина, способствующему снижению холестерина. Миндаль выделяется максимальной концентрацией витамина Е, магния и кальция, стабилизируя уровень глюкозы и уменьшая висцеральный жир. Фисташки содержат наибольшее количество белка среди орехов, а также лютеин и зеаксантин для поддержания зрения и микрофлоры кишечника.

Фундук богат мононенасыщенными жирами и марганцем, а кедровые орехи содержат пиноленовую кислоту, которая усиливает чувство насыщения. Кроме того, пекан считается лидером по уровню полифенолов, кешью имеет высокое содержанием меди и железа, бразильский орех обеспечивает суточную норму селена всего 1-2 ядрами, арахис полезен для сосудистого здоровья. Врач рекомендовал ежедневно употреблять свежие орехи для профилактики инфаркта и диабета.

«Оптимальная лечебно-профилактическая доза орехов для взрослого — 25-30 г пять–семь раз в неделю вместо части других источников жира. Детям трех–шести лет дают 10-15 г», — подчеркнул эксперт.