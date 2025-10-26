Сектор Газа
26 октября, 10:19

Россиянам предложили топ-5 самых полезных орехов

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Среди разнообразия орехов наиболее ценными для здоровья являются грецкий орех, миндаль, фисташки, фундук и кедровые орехи. Такой рейтинг полезности в беседе с «Газетой.ru» представил врач-гастроэнтеролог Мохамад Али Альмасри, подробно обосновав преимущества каждого вида.

Грецкий орех возглавил список благодаря рекордному содержанию альфа-линоленовой омега-3 (2,5 г на порцию) и мелатонина, способствующему снижению холестерина. Миндаль выделяется максимальной концентрацией витамина Е, магния и кальция, стабилизируя уровень глюкозы и уменьшая висцеральный жир. Фисташки содержат наибольшее количество белка среди орехов, а также лютеин и зеаксантин для поддержания зрения и микрофлоры кишечника.

Фитиновая кислота, жиры, аллергии: Диетолог перечислила скрытые опасности орехов

Фундук богат мононенасыщенными жирами и марганцем, а кедровые орехи содержат пиноленовую кислоту, которая усиливает чувство насыщения. Кроме того, пекан считается лидером по уровню полифенолов, кешью имеет высокое содержанием меди и железа, бразильский орех обеспечивает суточную норму селена всего 1-2 ядрами, арахис полезен для сосудистого здоровья. Врач рекомендовал ежедневно употреблять свежие орехи для профилактики инфаркта и диабета.

«Оптимальная лечебно-профилактическая доза орехов для взрослого — 25-30 г пять–семь раз в неделю вместо части других источников жира. Детям трех–шести лет дают 10-15 г», — подчеркнул эксперт.

«Зверский» аппетит: что такое накопленный голод, откуда он берётся и чем опасен

Ранее россиянам рекомендовали осенний рацион для борьбы с хандрой. Кроме того, названы лучшие источники железа для организма. А ещё врач рассказал, как по‑настоящему укрепить иммунитет осенью.

