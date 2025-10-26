Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 октября, 16:21

В Великобритании пришли в ужас после запуска «Буревестника» и слов Путина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Haru photography

Владимир Путин сделал громкое заявление о завершении испытательных пусков новейшей российской ракеты «Буревестник», вызвав волну беспокойства в Великобритании. Газета Express выразила озабоченность по поводу ситуации, отметив, что глава российского государства предупредил Лондон о готовности Москвы применить новое оружие.

«Владимир Путин выступил с жёстким предупреждением в адрес Великобритании, подтвердив, что Россия завершила испытания новой ядерной ракеты с неограниченной дальностью», — указано в статье.

Согласно заявлению президента, данная разработка обладает уникальной особенностью — отсутствием ограничения по дальности полёта. Эксперты издания подчёркивают, что такую ракету практически невозможно обнаружить современными средствами слежения, что вызывает серьёзные опасения относительно способности британских оборонительных систем противостоять угрозе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, ядерные силы России являются одними из мощнейших в мире прямо сейчас. Также глава государства поручил определить класс оружия для ракеты «Буревестник».

