Владимир Путин сделал громкое заявление о завершении испытательных пусков новейшей российской ракеты «Буревестник», вызвав волну беспокойства в Великобритании. Газета Express выразила озабоченность по поводу ситуации, отметив, что глава российского государства предупредил Лондон о готовности Москвы применить новое оружие.

«Владимир Путин выступил с жёстким предупреждением в адрес Великобритании, подтвердив, что Россия завершила испытания новой ядерной ракеты с неограниченной дальностью», — указано в статье.

Согласно заявлению президента, данная разработка обладает уникальной особенностью — отсутствием ограничения по дальности полёта. Эксперты издания подчёркивают, что такую ракету практически невозможно обнаружить современными средствами слежения, что вызывает серьёзные опасения относительно способности британских оборонительных систем противостоять угрозе.